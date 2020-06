Reformpläne für das österreichische Bundesheer bzw. die Kommunikation über dieselben hatten in den letzten Tagen die Wogen hochgehen lassen: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) musste viel Kritik einstecken, zum Rapport bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen erscheinen und nun auch noch im Nationalrat Rede und Antwort stehen. Dort erklärte sie am Dienstag, wie das Heer zukunftsfit gemacht werden soll, ohne dass bei „der Truppe“ der Rotstift angesetzt werde. Klar aufgewertet werden soll die Miliz: „Der Bürger in Uniform soll in den Vordergrund treten“, so Tanner.