Hoch hinaus wollten zahlreiche Sportbegeisterte sowie Promis am Wochenende in Kitzbühel. Erfolgs-Hotelier Christian Harisch wollte in der „legendärsten Sportstadt der Alpen“ ein positives Zeichen setzen und hat drei Tage bei perfektem Wetter voll auf Sport gesetzt. Am Ende wurde noch ein Radrennenauf das Kitzbüheler Horn organisiert.