Wissenschaftler machten im Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“ darauf aufmerksam, das man das Virus bei Schweinen genau kontrollieren müsse und auch die Beschäftigten in der Mastindustrie beobachten solle. Der neu entdeckte Erreger sei jenem ähnlich, der die Schweinegrippe-Pandemie in den Jahren 2009 und 2010 ausgelöst hatte, weise aber auch einige andere Merkmale auf. Momentan stelle das Virus keine große Bedrohung dar, man müsse es allerdings im Auge behalten.