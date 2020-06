„Der charakterlose Auftritt gegen die Hoffenheimer liegt schon auch ein wenig daran, wie ein Trainer und sein Team harmonieren und was er von ihnen verlangt“, so Matthäus. „Also stellt sich für mich die Frage, inwiefern Favre die Spieler auch in scheinbar unwichtigen Spielen wie gegen Mainz erreicht und wie sehr sie das umsetzen, was der Trainer von ihnen verlangt.“