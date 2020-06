Samstag stemmte David Alaba in Wolfsburg zum neunten Mal bei Bayern München den Meisterteller in die Höhe. Kommenden Samstag geht es in Berlin gegen Leverkusen um seinen sechsten DFB-Pokalsieg und sein sechstes „Double“. Doch die Schlagzeilen gehören ihm seit Wochen vor allem wegen der immer lauter werdenden Transfer-Gerüchte.