Entscheidende Neuerung ist die sogenannte Ultra-Wide-Band-Technik (UWB), welche bei Jaguar und Land Rover, also in Fahrzeugen höherer Klassen, bereits zum Einsatz kommt. Mit der UWB-Lösung kann das Auto die tatsächliche Entfernung des Signalgebers zum Fahrzeug erkennen. Entriegelt wird nur, wenn der Schlüssel sich auch physisch in unmittelbarer Nähe befindet. Wird das Funksignal von einem zum Beispiel in der Flurgarderobe hängenden Schlüssel nur verlängert, bleibt das Fahrzeug verriegelt.