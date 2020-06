Vor zwei Jahren wurde Joseph James DeAngelo als Verdächtiger in einer Vergewaltigungs- und Mordserie verhaftet, die den US-Staat Kalifornien in den 70er- und 80er-Jahren in Atem gehalten hatte. Nun, im Alter von 74 Jahren hat der als „Golden State Killer“ traurige Berühmtheit erlangte Mann vor Gericht ein Geständnis abgelegt. DeAngelo bekannte sich in 13 Mordfällen und in anderen Gewaltfällen schuldig.