Dramatischer Unfall am Montagmittag auf der Brennerbundesstraße bei Schönberg im Stubaital. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Wald. Während der 59-jährige Lenker unverletzt blieb, wurde seine Beifahrerin (53) mit Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.