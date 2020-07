Der Landecker Wahlarzt für Allgemein- und Unfallchirurgie, Peter Gamper, öffnete aus Solidaritätsgründen in der Hochphase der Pandemie seine Türen für ÖGK-Versicherte zum Kassentarif. Motiv war die prekäre Situation in Landeck: Seit Monaten werden erfolglos Allgemeinmediziner, Augenarzt und Internist mit Kassenvertrag gesucht und die Situation hat sich nicht entspannt. Im Gegenteil: Der praktische Arzt Stefan Tiefenbrunn verabschiedet sich im Juni in den Ruhestand und „Einspringer“ Gamper beendet ab morgen die interimistische Zusammenarbeit mit der ÖGK. Somit werden in Landeck (7700 Einwohner) nur mehr zwei von vier Kassenstellen besetzt sein.