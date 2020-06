Auch das Nationalteam ist längst vom Dosenimperium gefärbt. Nicht selten standen zuletzt sieben bis acht Spieler mit Salzburg-Vergangenheit in der Startelf. Der Österreichische Fußballbund ist einer der vielen Nutznießer der hervorragenden Ausbildung in der Akademie in Liefering sowie der exzellenten Profibetreuung in Taxham. Auch Konkurrenzteams aus der Liga profitieren: Einerseits durch Leihspieler, andererseits stauben sie häufig jene ab, die durch das Talentesieb Salzburgs fielen.