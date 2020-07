In der Beziehung einer 45-jährigen Ukrainerin mit einem Mühlviertler (50) lief manches schief. Die Dissonanzen fanden am 16. Oktober 2019 ihren fast tödlichen Höhepunkt. Die Frau steht seit Montag in Linz wegen Mordversuchs vor Gericht, weil sie ihren Verlobten mit dem Messer niedergestochen haben soll. Sie leugnet.