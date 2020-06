Gorenc-Stankovic machte seine ersten Schritte in den Profi-Fußball bereits im Alter von 16 Jahren für den Erstligisten NK Domzale aus einem Vorort von Ljubljana in Slowenien. In seinen 18 Liga-Spielen für Domzale fiel der Youngster Scouts von Borussia Dortmund auf, was zu einem Wechsel zum BVB zur Saison 2014/15 führte. 62-mal hielt er in der Folge seine Knochen für die Zweier-Mannschaft der Dortmunder hin, für einen Einsatz in der Bundesliga reichte es allerdings nicht.