In den kommenden Tagen werden daher die Clusterbildungen besonders genau kontrolliert. Grund für den Anstieg könnte die Abnahme des Risikobewusstseins bei einem Teil der Bevölkerung sein. „Mein dringender Appell geht daher genau an diesen Teil der Bevölkerung, sich durch die wochenlangen guten Zahlen nicht täuschen zu lassen“, sagte Anschober in der Stellungnahme. „Das Virus ist nicht auf Urlaub, es ist weiterhin unter uns und es ist hochgefährlich.“