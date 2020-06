Wird die Mehrwertsteuersenkung am Dienstag so wie geplant im Nationalrat beschlossen, bedeutet das: Für die Leberkässemmel am Würstelstand fallen künftig fünf Prozent Steuer an, beim Fleischer nebenan weiterhin zehn Prozent. Beim selben Endpreis verdient der Gastronom damit mehr als der Gewerbetreibende.