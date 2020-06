Die Wolken haben sich in den vergangenen Monaten zusammengebraut, am Sonntag haben sie sich im Ennstal in einem wahren Politik-Gewitter entladen: Die ÖVP verlor die Bürgermeistersitze in den Ski-Hochburgen Schladming und Haus im Ennstal, die absoluten Mehrheiten holten sich hier Bürgerlisten. Und in der Ramsau konnte der Ortschef Ernst Fischbacher - auch er gehört keiner traditionellen Partei an - deutlich zulegen.