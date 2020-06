Zwei ungarische Staatsbürger, 45 und 31 Jahre alt, werden beschuldigt, am 27. Juni 2020 vormittags in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum in Pasching Modeschmuck im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben. Die Beschuldigten, welche bereits öfters als Schmuckdiebe in Erscheinung getreten sind, wurden von Angestellten des Geschäftes erkannt.