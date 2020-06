Begonnen hatte die kriminelle Welle im November des vergangenen Jahres mit einem gestohlenen Traktor im Mittelburgenland, der später im ungarischen Köszeg aufgefunden wurde. Danach ging es Schlag auf Schlag: In Serie schlug die Bande vor allem in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt sowie Mattersburg und Oberpullendorf zu. In der Steiermark traf es den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. „Die Täter hatten es besonders auf Scheunen und Schuppen abgesehen, aus denen sie Werkzeug stahlen“, heißt es. Aber auch Wohnungen und sogar Vereinshäuser von Sportklubs waren nicht sicher. Zum Abtransport der Beute benutzte die Bande Autos, die sie zuvor ebenfalls erbeutet hatte. Insgesamt 18 Fahrzeuge wurden gestohlen. „Wenn der Tank leer war, haben sie es einfach stehen gelassen und das nächste gestohlen“, so der stellvertretende Landespolizeidirektor des Burgenlandes, Werner Fasching. Wie sich später herausstellte, hatte der 21-jährige Rädelsführer die späteren Tatorte während seiner Arbeit als Prospektzusteller ausgekundschaftet.