Die Krisenkommunikation des Landes OÖ teilt mit: In der NMS Haid 1 sind ein ein Schüler und eine Schülerin (Geschwister) positiv getestet. In der VS Traun wurden ebenfalls Geschwister, nämlich zwei Schülerinnen positiv getestet. Im Gymnasium der Franziskusschwestern Wels wurde Schülerin positiv getestet. In der VS und NMS Hellmonsödt je ein Schüler positiv getestet. In allen betroffenen Schulen läuft das Kontaktpersonenmanagement und die entsprechenden weiteren Schritte wie Testungen und Absonderungen wurden eingeleitet.