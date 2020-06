Durch die Sirenen war der Nachbar auf das Feuer aufmerksam geworden. Als er es sah, zögerte er keine Sekunde, stieg in seinen Traktor und zog den brennenden Wagen aus der Einfahrt in Sicherheit. Wohl keine Sekunde zu spät: Die Flammen hatten bereits Schäden an der Fassade und an einem weiteren Pkw verursacht. Zuvor war der Sohn mit dem Auto seiner Mutter nach Hause gefahren und hatte es in der Einfahrt abgestellt.