Der englische Fußball-Verband (FA) rechnet aufgrund der Coronavirus-Krise mit hohen Einnahmeverlusten und will deshalb Stellen abbauen! „Leider haben die letzten Monate die FA stark beeinflusst, und wir haben einen erheblichen Geldbetrag verloren, den wir nie wieder hereinholen können“, schrieb FA-Chef Mark Bullingham in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung.