LASK-Vizepräsident Jürgen Werner meinte: „Wir haben beide Akteure seit Winter intensiv beobachtet, gegen Madsen haben wir zuletzt sogar in der Vorbereitung in Spanien gespielt.“ Bei Karamoko konnte sich der LASK bei Ex-Trainer Oliver Glasner schlau machen, der seit vergangenem Sommer Chefcoach in Wolfsburg ist. Der Franzose könnte Joao Klauss ersetzen, da der Leihvertrag zwischen dem LASK und Hoffenheim mit Saisonende ausläuft.