Wegen gefährlicher Strömungen im Hochwasser führenden Inn ist die Suche nach der Leiche der 31-jährigen Bircan D.-Ü. am Montag vorerst abgebrochen worden. Wie berichtet, war die junge Mutter mutmaßlich von ihrem Ehemann (33) erstickt und in den Fluss geworfen worden. In der Stadt Imst ist die Betroffenheit über die Tat enorm. Am Dienstag wurde die Suche nach der Toten fortgesetzt.