Mit einigen Neuzugängen im Gepäck will der ASK-BSC Bruck/Leitha eine bessere Rolle als zuletzt in der 3. Liga spielen. Trainer Mario Santner erwartet sich vor allem von Goalgetter Matus Paukner einiges. Im Studiogespräch plauderte der Trainer der Niederösterreicher auch über den Ruf der Brucker in der Kicker-Szene.