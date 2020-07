Das Auto in der Freizeit einmal stehen zu lassen, entstresst erst richtig. Das neue Freizeit-Ticket OÖ macht es leichter, die Pyhrn-Priel Region, Bad Ischl oder den Zoo in Schmiding mit den Öffis zu entdecken oder einen Ausflug zum Traunsee, Wolfgangsee oder ins Almtal zu machen: all das alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie.