So mussten am Dienstag schweren Herzens der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl und Volkskultur-Landesrat Christopher Drexler die Absage des „Aufsteirern 2020“ bekanntgeben. „Ausgebuchte Hotels, eine Wertschöpfung von zehn Millionen Euro jährlich, eine Nachfrage von Gütern und Dienstleistungen im Wert von 18 Millionen - all das fehlt uns heuer. Natürlich trifft die Absage die Stadt Graz schwer“, erklärte Nagl, der sich aber auch riesig über das neue Format freut.