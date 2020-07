Nach den Ergebnissen der Testreihe aus Reichenau an der Rax liefert auch der Wachauer Selbsttest überraschende Erkenntnisse in Niederösterreich: Mehr als zwölf Prozent der 884 freiwilligen Studienteilnehmer haben bereits Antikörper gegen das Virus gebildet. Somit seien 102 Personen bereits mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Vor der Testreihe gab es lediglich 17 bestätigte Fälle in der 1393-Seelen-Gemeinde.