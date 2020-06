Das Südsteirerfest entwickelte sich in den letzten Jahren zum absoluten Muss-Termin für alle Fans der Volksmusik – die Jungen Südsteirer wollten auf ihr „Heimspiel“ auch heuer nicht verzichten und kreierten eine tolle Idee. So ging das Musik-Spektakel am vergangenen Samstagabend zwar ohne Besucher über die Bühne. Aber das zweieinhalbstündige Hit-Feuerwerk wurde online live übertragen. Mit dabei waren auch Moderator Bernd Pratter, die Edlseer und die Lauser. Zudem ging das „Südsteirerfest 2.0“ als Benefiz-Veranstaltung für die Aktion „Die Krone hilft“ über die Bühne.