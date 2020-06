Es ist ein schier unvorstellbares Geflecht an menschlichen Abgründen: Im Missbrauchskomplex „Bergisch Gladbach“ sind die Ermittler auf Spuren gestoßen, die zu bis zu mehr als 30.000 Verdächtigen führen könnten. Das hat das nordrhein-westfälische Justizministerium am Montag in Düsseldorf mitgeteilt. Es gehe dabei nicht nur um die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie, sondern auch um schweren Kindesmissbrauch. Die groß angelegten Missbrauchsermittlungen zu einem bundesweiten Kinderpornografie-Tauschring hatten im vergangenen Oktober mit der Festnahme eines Mannes in Bergisch Gladbach bei Köln ihren Ausgang genommen.