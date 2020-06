Die Ausschreitungen in Wien-Favoriten haben politische Konsequenzen auf allen Ebenen - das thematisieren wir in der heutigen krone.tv-News-Show. Außerdem zu Gast im Studio: Dr. Christoph Steininger, Virologe von der MedUni Wien. Letzte Woche ist eine Studie herausgekommen, die belegt, dass Ischgl den weltweit höchsten Prozentsatz an Menschen aufweist, die Antikörper gegen SARS-Cov-2 haben - die also mit dem Virus infiziert waren. Was genau das heißt, hat Dr. Steininger im Gespräch mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl erklärt.