Nach Polizei-Angaben dürfte der Lenker vergessen haben, die Handbremse entsprechend anzuziehen. So geriet das Auto ins Rollen, aber zum Glück endete die führerlose Fahrt in Richtung Untertauern bereits nach 50 Metern an einer Steinmauer. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Obertauern rückten aus, um das Fahrzeug zu bergen.