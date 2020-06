Eine Tote nach Blitzschlag

Schon am Sonntag ereignete sich eine Tragödie am Semmering. Eine 53-jährige Schweizerin war gegen 15.30 Uhr im steirischen-niederösterreichischen Grenzgebiet in der Nähe des 1523 Meter hohen Sonnwendsteins unterwegs, als der Blitz in ihren Wanderstock einschlug. Die Frau wurde rund 20 Meter über schroffes Gelände geschleudert und starb noch am Berg. Der Notarzt des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 3 konnte nur noch den Tod der Wanderin feststellen.