Neuseelands America‘s-Cup-Segelteam hat einen Spionagefall in der Veranstaltungsorganisation aufgedeckt. Das teilten die Neuseeländer am Montag in einer Presseerklärung mit. Der Verdacht gegen „die Informanten“ habe seit sechs Monaten bestanden. Er habe sich erhärtet, als „Informationen aus Europa an uns zurückgeflossen sind“.