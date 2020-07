Mit Liebe und Leidenschaft für alte Getreidesorten

Zurück zu den Wurzeln, zu zeigen, was Bäuerinnen und Bauern schon seit jeher ausmacht und zu kultivieren, was der Boden zu jeder Jahreszeit hergibt - das waren die Gründe, die Rudolf und Johanna Sommeregger vom Biohof Sommeregger vor 16 Jahren bewogen haben, den „Weinmannhof“ in St. Peter bei Spittal auf Bioproduktion umzustellen. Veredelt werden unter anderem alte Speisegetreidesorten wie Oberkärntner Roggen, Waldstaude, Dinkel, Nackthafer oder Buchweizen zu Mehlen, Müsli, Flocken, Reindling und vielfach prämierten Broten.