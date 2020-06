Das FBI konnte den 38-Jährigen und seine zwölf Komplizen nun in den Vereinigten Arabischen Emiraten festnehmen: Bei einer Razzia in der Wohnung des Bloggers in Dubai wurden mehr als 30 Millionen Euro in Bar sichergestellt, auch Luxusautos wurden beschlagnahmt. Geschätzter Gesamtschaden der Online-Betrügereien: 380 Millionen Euro.