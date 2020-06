Doch nicht jeder Bon kam auch wirklich in den Haushalten an - bereits am ersten Tag wurden Gastro-Gutscheine im Internet verscherbelt, sogar Briefkästen wurden offenbar aufgebrochen, um an die Gutscheine zu gelangen. Inzwischen sind laut Stadt mehr als 100 Gutscheine, bei denen vermutet wird, dass diese gestohlen wurden, gesperrt worden.