Die optimale Trinktemperatur für Bier liegt zwischen sieben und neun Grad. Ist das Bier zu kalt, kann es sein Aroma nicht richtig entfalten. Ist es hingegen zu warm, schmeckt es lieblich süß und schlichtweg grausig. Daher: Bier und andere Getränke am besten immer in den Kühlschrank oder mit Kühlakkus in die Kühlbox!