„So viel wie möglich zu Hause bleiben“

In Texas erklärte Gouverneur Greg Abbott angesichts des Anstiegs der Neuinfektionen, dass die Pandemie in den vergangenen Wochen „einen sehr schnellen und sehr gefährlichen Wandel“ erlebt habe. Er forderte die Bürger des südlichen Bundesstaats bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizepräsident Mike Pence auf, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben. Pence appellierte an die Texaner, eine Maske zu tragen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. „Eine Maske tragen ist einfach eine gute Sache“, sagte Pence - der bei seiner Ankunft in Texas am Flughafen auch eine Maske getragen hatte. Texas hat zuletzt pro Tag rund 5000 bis 6000 Neuinfektionen gemeldet.