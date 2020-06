Im Fall der mutmaßlich von ihrem Ehemann in Imst in Tirol getöteten und in den Inn geworfenen 31-jährigen Bircan D.-Ü. wird die Suche nach dem Leichnam vermutlich erst am Dienstag fortgesetzt worden. Am Montag war die Situation aufgrund des schlechten Wetters und des erhöhten Pegelstandes ungünstig bzw. zu gefährlich.