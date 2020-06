Bei Lärmmessungen von Beamten der Landesverkehrsabteilung in Fusch an der Glocknerstraße wurden am vergangenen Wochenende bei vier Motorrädern eine Übertretung von zehn bis 18 Dezibel bei Halbgas festgestellt. Alle Lenker wurden bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.