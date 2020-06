In der Debatte rund um Rassismus und Polizeigewalt in den USA ist nun ein nach einer Western-Legende benannter Flughafen ins Visier von US-Demokraten geraten: Sie fordern, den John-Wayne-Airport in Kalifornien umzubenennen - denn der 1979 verstorbene Hollywoodstar hatte in Interviews betont, er glaube an die Überlegenheit der Weißen („white supremacy“).