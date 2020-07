Im Sommer verderben Lebensmittel schneller. Das liegt natürlich zum einen an den warmen Temperaturen, zum anderen an der hohen Luftfeuchtigkeit, bei der sich Bakterien schlichtweg einfach rasch vermehren. In den heißen Monaten sollte man bei der Lagerung und Kühlung der Produkte daher einiges beachten. Wenn man sich nur an ein paar Regeln hält, werden die Produkte auch nicht schlecht.