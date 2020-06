Seit 10. Juni ist das umstrittene Fahrverbot für zu laute Motorräder auf Straßenzügen in den Bezirken Reutte und Imst in Kraft. Am vergangenen Wochenende führte die Tiroler Polizei wieder Schwerpunktkontrollen durch. Die Bilanz: Bei 15 Bikes lag das Standgeräusch über dem erlaubten Wert von 95 Dezibel.