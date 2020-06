Mit dem Song „Rise Like a Phoenix“ sang sich Conchita Wurst im Jahr 2014 an die Spitze des Song Contests, brachte die Trophäe 48 Jahre nach dem Sieg von Udo Jürgens wieder nach Österreich. Kein Wunder, dass Conchita da auch im neuen Streifen von Will Ferrell nicht fehlen darf. Der lieferte jetzt nämlich für den Netflix-Film „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ eine liebevolle, wenn auch recht skurrile Hommage an den europäischen Sangeswettbewerb.