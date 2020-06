GoStudent will „globaler Champion“ am Lernhilfe-Markt werden

Davon das GoStudent mit seinem digitalen Geschäftsmodell aber nicht bloß ein lokaler deutschsprachiger Player am Markt, sondern ein „globaler Champion“ sein will, davon konnte das Start-up auch die internationalen Geldgeber überzeugen. Bei einer Finanzierungsrunde wurden 8,3 Millionen Euro an frischem Geld lukriert. Geld, das vor allem dazu genutzt werden soll, die Akquisition neuer Kunden und Tutoren im deutschsprachigen Raum zu beschleunigen, weitere Investitionen in das Produkt zu tätigen und gleichzeitig in neue Märkte zu expandieren, um die Internationalisierung voranzutreiben. Frankreich als größter europäischer Markt neben Deutschland werde hier als Erstes in Angriff genommen, wie Ohswald im Gespräch mit krone.at verrät.