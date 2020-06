„Ausschreitungen konsequent hintanhalten“

Landespolizeivizepräsidenten Franz Eigner erläuterte den aktuellen Ermittlungsstand der Polizei zu den Ausschreitungen. So wisse man mittlerweile, dass „im Bereich des Ernst-Kirchweger-Hauses ein hoher Mobilisierungsgrad bestehe“. Dabei handelte es sich hauptsächlich um gewaltbereite, junge Männer. Die Initialzündung sei am Mittwochabend geschehen, wo es in Folge dieser Mobilisierung auch zu Aggressionen gegen die Polizei gekommen war: „Wir sprechen hier von rund 500 Personen gegen eine relativ geringe Anzahl an Polizisten.“