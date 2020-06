Zigarettenhersteller fürchten um ihr Überleben

Die Tabakproduzenten fürchten um ihr Überleben und warnen vor den ökonomischen Folgen des Banns. Sie argumentieren, dass die Branche im Vorjahr mehr als 670 Millionen Euro an Steuereinnahmen in die Staatskassen gespült hätte. Normalerweise kostet eine Stange Zigaretten in Südafrika umgerechnet etwa 22 Euro, auf dem Schwarzmarkt fordern Händler aber für Markenzigaretten bis zu 93 Euro.