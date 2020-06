Der 22-Jährige hatte aus noch unbekannter Ursache gegen Mitternacht kurz das Bewusstsein verloren, deshalb krachte der Mann mit seinem Auto auf der Bleiberger Straße in Villach gegen eine massive Betoneinfriedung, die zu einer Liegenschaft gehört. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Ein in der Nähe wohnhafter Zeuge hörte den Aufprall, eilte zur Unfallstelle und verständigte die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.