Alle Heimspiele verloren

Der Rückstand auf Rang fünf, der noch die Europacup-Chance am Leben hält, beträgt nach wie vor vier Zähler. Das Gastspiel in Salzburg und das direkte Duell mit Hartberg stehen noch an. „Wir müssen aus der Niederlage lernen, das Positive mitnehmen und neuen Mut fassen für das Spiel in Salzburg“, verlautete Hösele. Ob Thorsten Röcher, Christoph Leitgeb und Philipp Huspek mitwirken können, ist offen. Das Trio war kurzfristig gegen Rapid ausgefallen. Positiv für Sturm ist, dass man auswärts antritt. Zu Hause wurden heuer wie auch vergangene Saison alle Spiele in der Meistergruppe verloren.