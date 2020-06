Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon in Deutschland haben am Montag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi an mehreren Standorten die Arbeit niedergelegt. Ein 48-stündiger Streik sei unter anderem in Bad Hersfeld und Koblenz sowie in Rheinberg und Werne gestartet worden. Über die Beteiligung insgesamt lagen zunächst keine Angaben vor.