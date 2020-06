Sorge um Start-ups groß

„Wir wollen ein bisschen was weitergeben, aber auch unterhalten“, sagt Freudenthaler über den Podcast, in dem er sich zuletzt lautstark Luft machte, weil finanzielle Hilfe der Regierung für durch die Corona-Krise in Bedrängnis geratene Start-ups viel zu lange dauert: „Es wäre wichtig, vom Reden ins Tun zu kommen, damit diese jungen Unternehmer nicht absaufen.“